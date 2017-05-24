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Главные новости Тюменской области
13:48  24 мая 2017 0

В Тюмени директор детсада пойдет под суд за сбежавшего в мороз ребенка

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, снег, зима, дети зимой, зимняя прогулка
История об уходе ребенка из детсада всколыхнула ТюменьФото: depositphotos.com © URA.RU

Следственный комитет по Тюменской области закончил расследование дела в отношении директора детского сада №123. Женщиу будут судить из-за ушедшего в одиночестве на мороз пятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба СК.

Следствие установило, что директор не обеспечил контроль и присмотр за воспитанниками со стороны сотрудников детсада. Также плохо была организована охрана в учреждении, не установлены домофоны на главном входе в детсад. Из-за халатного отношения руководства 9 января малолетний мальчик 2011 года рождения беспрепятственно покинул тюменский детсад, воспользовавшись тем, что домофон, установленный на калитке был сломан, а территория никем не охранялась. Ребенок находился на улице в течение нескольких часов при температуре — 30 градусов.

Следственные органы направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Балтунов
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