20:26 24 мая 2017 1

Свою медаль "Доблесть и отвага" Следственный комитет может вручать и гражданским лицам voenpro.ru

Велосипедист, отправивший в нокаут мужчину, который бил об асфальт своего 4-летнего сына, в жизни оказался скромным и малообщительным. Разыскать его, чтобы наградить, поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, что резонансный инцидент произошел вечером 19 апреля в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров. Нетрезвый мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего 4-летнего сына. За мальчика вступились двое прохожих, один из которых отправил нерадивого отца в нокаут. Ребенок попал в больницу.

Руслан, так зовут до этого безызвестного героя, чрезвычайно неохотно отвечал на расспросы корреспондента «URA.RU». «Я возвращался с работы домой вечером на велосипеде. Встал на светофоре и увидел происходящее. Я это все заметил, уже когда он ребенка бил о землю. Я увидел и заступился. Так бы сделал каждый. Я его ударил, а он упал. Потом я осмотрел мальчика, у него был подбородок в крови. Появились врачи. Я понял, что все в порядке и поехал домой», — рассказал «URA.RU» подробности того вечера Руслан.

На следующий день новость о прохожих, которые спасли ребенка от собственного отца, облетела все местные и федеральные СМИ. Расследование взял под личный контроль Бастрыкин. Он также поручил разыскать героев, чтобы наградить. Но Руслан сам, спустя несколько дней после инцидента, явился в полицию для дачи показаний.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в ходе расследования установлен и допрошен в качестве свидетеля один из тех мужчин, который сумел заступиться за малолетнего потерпевшего. В настоящее время по поводу этого свидетеля решается вопрос о его поощрении ведомственной наградой Следственного комитета России. В то же время мероприятия по установлению личности другого заступившегося за малыша мужчины в настоящее время продолжаются, поскольку его действия также заслуживают быть отмеченными должным образом.

По неофициальным данным, руководство свердловского Следственного комитета направило представление о награждении Руслана в СК России. Не исключено, что екатеринбуржца наградят медалью «Доблесть и отвага». Это одна из немногих наград СК, которую допускается вручать гражданским лицам за действия в экстремальных ситуациях. Дата награждения на сегодняшний день не известна.

Руслан в курсе, что его ожидает награждение, однако не знает подробностей. В то же время ему ничего не известно о втором прохожем, который первым заступился за мальчика. А уголовное дело против нерадивого отца уже передано в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).