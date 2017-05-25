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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:33  25 мая 2017 1

Свердловское правительство покидает чиновница, содержащая «кошелек» медиа

Лобанова могла уйти на пенсию раньше, но предпочла продолжить работуФото: minfin.midural.ru
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Заместитель министра финансов Свердловской области Наталья Лобанова уходит в отставку. Как рассказали «URA.RU» в правительстве, чиновница приняла решение уйти на пенсию — возраста, позволяющего сделать это, она достигла несколько лет назад.

В министерстве Лобанова, как следует из ее должностной инструкции, курировала финансирование отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ, а также сельского хозяйства и природоохранную деятельность.

Коллеги Натальи Николаевны подтверждают готовящуюся отставку, утверждая, что Лобанова «уже устала и хочет покоя». В «Белом доме» ее характеризуют как «очень грамотного специалиста, который имел опыт работы в муниципальном образовании и хорошо понимает, чем занимается». Дозвониться до Натальи Лобановой сегодня не удалось.

Антон Ольшанников
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