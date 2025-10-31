Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Раскрыта личность парня, обезглавившего мать в лесу Екатеринбурга. Фото

31 октября 2025 в 14:42
Подозреваемый дал признательные показания

Фото: предоставлено СУ СК по Свердловской области

Подозреваемым в жестоком убийстве матери в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурге оказался 21-летний Кувончбек Т. По версии следствия, мужчина мог обезглавить женщину 20 октября, ее тело нашли спустя десять дней, сказал источник URA.RU.

Кувончбек приехал с 41-летней матерью Шанхазой в столицу Урала в 2023 году. Женщина работала в торговом центре, а парень был безработным, говорили URA.RU официальные представители силовых структур. В соцсетях мужчина выкладывал фотографии с флагом Киргизии. В его статусе написано: «Скромный».

Силовики задержали мужчину вечером 30 октября. Он признался, что убил маму из-за постоянных конфликтов с ней. Голову женщины он положил в пакет, который выбросил в 200 метрах от трупа. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время парню изберут меру пресечения. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.

Мужчина признался, что раньше забивал скот

Фото: предоставлено читателем URA.RU

