Рогозин похвастался новым вертолетом Ка-62. ВИДЕО

00:01 26 мая 2017 0

Вертолет успешно взлетел Фото: скрин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выложил у себя в Twitter видеозапись первого полета нового вертолета Ка-62.

«КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК „Прогресс“ и летчиков-испытателей!» — написал политик.

Как сообщает агентство Nation News, полет состоялся на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Машина провела в воздухе 15 минут. По информации «Федерального агентства новостей», полет был признан успешным. Как уточняет телеканал 360, Ка-62 планируют использовать в пассажирских перевозках, поисково-спасательных работах и многих других сферах.