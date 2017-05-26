У родственников и друзей Кадырова нашли роскошную недвижимость

08:36 26 мая 2017 0

У родственников Кадырова в собственности оказались роскошные квартиры и дворцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова имеет роскошные апартаменты не только в республике, но и в Москве. Стоимость некоторых квартир в элитных жилых комплексах достигает 150 млн рублей.

В Чечне семья Рамзана Кадырова имеет как минимум два очень дорогих особняка. Один из них на родине Кадырова в Центорое был записан на мать Кадырова, другой — гудермесский дворец, который журналисты называют «неофициальной резиденцией» чеченского лидера, передает телеканал «Дождь». Издание отмечает, что установить точных владельцев недвижимости Россреестр не позволяет: участки в кадастре не отмечены.

Интересней с недвижимостью в столице России. Известно, что жена Кадырова Медни Мусаевна является владелицей квартиры в престижном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. По данным Росреестра, собственник апартаментов прописан в селе Центорой, откуда родом Медни и Рамзан Кадыровы. Риелторы в рекламе при продаже квартир в «Воробьевых горах» указывают, что жилье рассчитано на покупателей, чей доход «значительно выше среднестатистического». Площадь квартиры Медни Кадыровой, согласно данным Росреестра, составляет 210 квадратных метров, а стоимость достигает более 130 млн рублей. Владелицей жилья жена главы Чечни стала еще в 2006 году.

Недвижимость в Москве может быть и у родственников ближайшего соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. Мать депутата Марьям Делимханова имеет квартиру площадью 187 квадратных метров в жилом комплексе «Эдельвейс», который расположен всего в 10 минутах езды от квартиры Медни Кадыровой. Стоимость жилья оценивается в 100 млн рублей. Возможной владелицей квартиры в том же доме на Давыдковской площадью 406 квадратных метров является супруга Адама Делимханова Разита. Стоимость ее квартиры оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Квартиру на Давыдковской, согласно данным Росреестра, Разита Делимханова приобрела в конце 2011 года. В том году ее доход, согласно антикоррупционной декларации Делимханова, составил 187,5 тысяч рублей, а доход супруга чуть меньше двух млн рублей.