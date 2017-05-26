{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:36  26 мая 2017 0

У родственников и друзей Кадырова нашли роскошную недвижимость

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
У родственников Кадырова в собственности оказались роскошные квартиры и дворцыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова имеет роскошные апартаменты не только в республике, но и в Москве. Стоимость некоторых квартир в элитных жилых комплексах достигает 150 млн рублей.

В Чечне семья Рамзана Кадырова имеет как минимум два очень дорогих особняка. Один из них на родине Кадырова в Центорое был записан на мать Кадырова, другой — гудермесский дворец, который журналисты называют «неофициальной резиденцией» чеченского лидера, передает телеканал «Дождь». Издание отмечает, что установить точных владельцев недвижимости Россреестр не позволяет: участки в кадастре не отмечены.

Интересней с недвижимостью в столице России. Известно, что жена Кадырова Медни Мусаевна является владелицей квартиры в престижном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. По данным Росреестра, собственник апартаментов прописан в селе Центорой, откуда родом Медни и Рамзан Кадыровы. Риелторы в рекламе при продаже квартир в «Воробьевых горах» указывают, что жилье рассчитано на покупателей, чей доход «значительно выше среднестатистического». Площадь квартиры Медни Кадыровой, согласно данным Росреестра, составляет 210 квадратных метров, а стоимость достигает более 130 млн рублей. Владелицей жилья жена главы Чечни стала еще в 2006 году.

Недвижимость в Москве может быть и у родственников ближайшего соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. Мать депутата Марьям Делимханова имеет квартиру площадью 187 квадратных метров в жилом комплексе «Эдельвейс», который расположен всего в 10 минутах езды от квартиры Медни Кадыровой. Стоимость жилья оценивается в 100 млн рублей. Возможной владелицей квартиры в том же доме на Давыдковской площадью 406 квадратных метров является супруга Адама Делимханова Разита. Стоимость ее квартиры оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Квартиру на Давыдковской, согласно данным Росреестра, Разита Делимханова приобрела в конце 2011 года. В том году ее доход, согласно антикоррупционной декларации Делимханова, составил 187,5 тысяч рублей, а доход супруга чуть меньше двух млн рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров