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26 мая 2017
10:51  26 мая 2017 3

Тяжелобольной певец Андрей Губин рассказал, как «разваливается» его тело

Новые снимки в соцсетях певец фактически не выкладываетФото: Instagram Андрея Губина

Популярный в 90-е годы артист Андрей Губин живет в одиночестве, ни с кем не общается и почти не выходит на улицу. Десять лет назад врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия» и заявили, что не могут ему помочь.

С 34 лет у главного сердцееда страны и исполнителя таких популярных песен, как «Лиза», «Зима-холода», «Мальчик-бродяга», парализована часть лица, он не может нормального говорить, улыбаться и мучается от болей, пишет портал «Дни.ру». Музыкант рассказал, что практически не ощущает половину своего тела и не управляет ей. «Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», — цитирует издание Губина.

Андрей Губин так и не создал семью. Он признался, что, несмотря на обилие поклонниц, так не встретил на своем пути девушку, на которой бы хотел жениться. О детях бывший певец тоже не думает. «Забота о детях — это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается», — признался кумир миллионов девчонок.

Нина Калинина
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