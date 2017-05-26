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Главные новости Курганской области
11:14  26 мая 2017 1

В курганской налоговой службе прошли обыски

Владимир Рыжук Пресс-конференция Курган, рыжук владимир
В ведомство Владимира Рыжука пришли силовикиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области в пятницу, 26 мая прошли обыски. Это «URA.RU» подтвердили сотрудники ведомства.

«Да, было что-то с утра, но в каком отделе и что искали, не можем сказать. У нас никого не было», — рассказали в отделе по работе с налогоплательщиками.

В приемной УФНС эту информацию не стали комментировать. «Руководитель на совещании со своими заместителями», — пояснил секретарь.

В пресс-службе УМВД предложили обратиться за разъяснениями в Следственный комитет. Получить оперативный комментарий в региональном СК не удалось — сотрудник пресс-службы не отвечает на телефонные звонки.

Татьяна Жаткина
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