Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На шоссе Тюнина в Кургане массовое ДТП. Видео

23 октября 2025 в 12:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Тюнина в Кургане

Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Тюнина в Кургане

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане на шоссе Тюнина зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Сообщение об инциденте опубликовал один из местных telegram-каналов.

«Вторая авария за день на шоссе Тюнина. На этот раз в ДТП поучаствовали четыре авто», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по городу Кургану. Подробности о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются. Ранее на шоссе Тюнина уже фиксировались крупные заторы из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, однако тогда, по данным ГИБДД, пострадавших не было, а движение впоследствии восстановили.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал