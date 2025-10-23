Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Тюнина в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане на шоссе Тюнина зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Сообщение об инциденте опубликовал один из местных telegram-каналов.

«Вторая авария за день на шоссе Тюнина. На этот раз в ДТП поучаствовали четыре авто», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию по городу Кургану. Подробности о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняются. Ранее на шоссе Тюнина уже фиксировались крупные заторы из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, однако тогда, по данным ГИБДД, пострадавших не было, а движение впоследствии восстановили.