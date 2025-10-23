Губернатор Курганской области выразил соболезнования семьям погибших в Челябинской области
Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших в Копейске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на предприятии в городе Копейск Челябинской области. Об этом сообщило правительство Курганской области. По официальным данным, инцидент произошел на одном из промышленных объектов. На данный момент подтверждена гибель десяти человек, пятеро госпитализированы. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.
«Курганская область скорбит вместе с соседями. Соболезнуем родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего восстановления», — говорится в заявлении главы региона, опубликованном telegram-каналом правительства Курганской области.
В ночь на 23 октября на одном из промышленных предприятий произошла серия взрывов, в результате которых мощная ударная волна была зафиксирована в нескольких районах Челябинска. Согласно предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение технологического регламента. Губернатор региона сообщил, что в результате происшествия погибли 10 человек, еще пятеро с тяжелыми травмами были доставлены в больницы. В связи с трагедией с 24 октября в области объявлен день траура по погибшим.
Присоединяемся к соболезнованиям. Искренне слова поддержки выражаем родным и близким людям. Рай и вечная память ждёт наших тружеников на небесах. Так же как войнов отдавших свои жизни за наше светлое будущее.