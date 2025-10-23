Губернатор Курганской области выразил соболезнования семьям погибших в Челябинской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП на предприятии в городе Копейск Челябинской области. Об этом сообщило правительство Курганской области. По официальным данным, инцидент произошел на одном из промышленных объектов. На данный момент подтверждена гибель десяти человек, пятеро госпитализированы. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

В ночь на 23 октября на одном из промышленных предприятий произошла серия взрывов, в результате которых мощная ударная волна была зафиксирована в нескольких районах Челябинска. Согласно предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение технологического регламента. Губернатор региона сообщил, что в результате происшествия погибли 10 человек, еще пятеро с тяжелыми травмами были доставлены в больницы. В связи с трагедией с 24 октября в области объявлен день траура по погибшим.