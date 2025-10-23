Застройщик выплатил 25 млн рублей неустойки жителю элитного дома в Кургане

Федеральный застройщик выплатил курганцу более 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана выиграли суды у федерального застройщика и получили миллионные компенсации за некачественное жилье. За нарушения при строительстве дома и коммунальные проблемы застройщик уже выплатил пострадавшим более 20 миллионов рублей. Корреспонденту URA.RU подтвердили информацию собственники квартир элитного дома и сами застройщики.

«Накануне очередных судебных разбирательств компания-застройщик „Брусника“ перевела на карту соседу 25 миллионов рублей. Это неустойка по решению суда накапала за несколько месяцев и только за квартиру одного собственника. У нас таких пострадавших — целый дом. Мы сейчас готовим колоссальный коллективный иск к застройщику», — сообщил один из владельцев недвижимости.

Владелец, которому уже выплатили неустойку доказал в суде, что квартира небезопасна для здоровья членов его семьи: он не может сделать в ней ремонт, стены промокают, а значит будет образовываться плесень. Жить в таком помещении попросту невозможно. При этом в судебном иске он указывает, что за квартиру он заплатил почти 12,7 миллионов рублей. Также в судебном определении говорится, что ответчик не устранил и проигнорировал многочисленные недостатки, выявленные при приеме помещения собственником, что подтверждено экспертизами качества. По данным источников URA.RU, пострадавший — собственник нескольких предприятий, в том числе заводов по производству бетона, аккумуляторов. А также организаций, торгующих ломом и другими отходами. Филиалы фирм в Кургане, Челябинске и в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа.

В пресс-службе застройщика пояснили, что компания перевела пострадавшему всю сумму, назначенную судом. Однако параллельно застройщик подал кассационную жалобу: «Мы считаем, что размер неустойки будет пересмотрен. Сумма будет определена в меньшую сторону».

По мнению жителей, компания терпит колоссальные финансовые убытки по одной причине — не устраняет вовремя нарушения, допущенные при строительстве дома, и не выплачивает сразу все суммы, назначенные судом. Изначально они исчислялись сотнями тысяч рублей, теперь — миллионами. Например, замена кровли во всех секциях дома обошлась бы застройщику в 23 миллиона рублей. Но сейчас на ремонт крыши потрачено около 40 миллионов, при этом пока выполнена лишь четверть всех работ.

К тому же скоро состоятся еще два судебных заседания. Там суммы исков от жильцов исчисляются также — десятками миллионов рублей — каждый.

Ранее URA.RU писало, что в элитной новостройке Кургана жильцы массово жаловались на серьезные строительные дефекты. Собственники столкнулись с протечками крыши, подтоплением подвала, плесенью, неработающей вентиляцией и искрящимися электрощитками. Одну из квартир еще до заселения признали непригодной для жизни. Кроме того, претензии горожан касались работы управляющей компании и некачественных ремонтов. Между УК и собственниками развернулась целая битва: жильцы отказались от услуг организации, но та не хочет уходить.