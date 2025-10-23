Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Курганский сенатор Муратов получил руководящий пост в важном комитете Совета Федерации

Сенатора Муратова переизбрали замом председателя комитета по обороне при Совфеде
23 октября 2025 в 13:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганского сенатора Сергея Муратова утвердили зампредом комитета Совфеда по обороне

Курганского сенатора Сергея Муратова утвердили зампредом комитета Совфеда по обороне

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, переизбранный в Совет Федерации в сентябре 2025 года, вновь занял пост заместителя председателя комитета по обороне и безопасности. Об этом сообщил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов на своей странице во «ВКонтакте».

«Поздравляю коллегу Сергея Николаевича Муратова с утверждением в должности заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности. Члены комитета повторно доверили ему этот пост, учитывая значительный опыт законотворческой деятельности, государственную позицию и вклад в развитие оборонной промышленности», — отметил Фролов.

Муратов представляет Курганскую областную думу в верхней палате парламента. Он также входит в число сенаторов, курирующих вопросы оборонной и промышленной политики.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы нового созыва единогласно переизбрали Сергея Муратова представителем региона в Совете Федерации. Председатель СФ Валентина Матвиенко 9 октября подтвердила полномочия сенатора от Курганской области Сергея Муратова.

Материал из сюжета:

Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (3)
  • Геннадий Федоров
    23 октября 2025 17:18
    Он туда и рвался. Пускай слова не обижают эти его. Но он дело делает. Завод свой поднял неплохо, зарплаты поднял, правда не везде. И областью занимается, её проблемами. Это тоже хорошо.
  • Сергей
    23 октября 2025 13:17
    Развитие региона происходит благодаря таким людям, поздравляем с таким назначением, это хорошее событие.
  • Евгений
    23 октября 2025 13:04
    Ну вот и ладьнеько. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши Уважаемые. Всем здоровья и благополучия. Бог с нами Уважаемые и это главное.
Добавить комментарий
Следующий материал