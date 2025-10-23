Курганский сенатор Муратов получил руководящий пост в важном комитете Совета Федерации
Курганского сенатора Сергея Муратова утвердили зампредом комитета Совфеда по обороне
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, переизбранный в Совет Федерации в сентябре 2025 года, вновь занял пост заместителя председателя комитета по обороне и безопасности. Об этом сообщил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов на своей странице во «ВКонтакте».
«Поздравляю коллегу Сергея Николаевича Муратова с утверждением в должности заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности. Члены комитета повторно доверили ему этот пост, учитывая значительный опыт законотворческой деятельности, государственную позицию и вклад в развитие оборонной промышленности», — отметил Фролов.
Муратов представляет Курганскую областную думу в верхней палате парламента. Он также входит в число сенаторов, курирующих вопросы оборонной и промышленной политики.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской областной думы нового созыва единогласно переизбрали Сергея Муратова представителем региона в Совете Федерации. Председатель СФ Валентина Матвиенко 9 октября подтвердила полномочия сенатора от Курганской области Сергея Муратова.
Материал из сюжета:Выборы в курганскую облдуму в 2025 году
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Геннадий Федоров23 октября 2025 17:18Он туда и рвался. Пускай слова не обижают эти его. Но он дело делает. Завод свой поднял неплохо, зарплаты поднял, правда не везде. И областью занимается, её проблемами. Это тоже хорошо.
- Сергей23 октября 2025 13:17Развитие региона происходит благодаря таким людям, поздравляем с таким назначением, это хорошее событие.
- Евгений23 октября 2025 13:04Ну вот и ладьнеько. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши Уважаемые. Всем здоровья и благополучия. Бог с нами Уважаемые и это главное.