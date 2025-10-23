Курганский сенатор Муратов получил руководящий пост в важном комитете Совета Федерации

Курганского сенатора Сергея Муратова утвердили зампредом комитета Совфеда по обороне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов, переизбранный в Совет Федерации в сентябре 2025 года, вновь занял пост заместителя председателя комитета по обороне и безопасности. Об этом сообщил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов на своей странице во «ВКонтакте».

«Поздравляю коллегу Сергея Николаевича Муратова с утверждением в должности заместителя председателя Комитета по обороне и безопасности. Члены комитета повторно доверили ему этот пост, учитывая значительный опыт законотворческой деятельности, государственную позицию и вклад в развитие оборонной промышленности», — отметил Фролов.

Муратов представляет Курганскую областную думу в верхней палате парламента. Он также входит в число сенаторов, курирующих вопросы оборонной и промышленной политики.

Продолжение после рекламы