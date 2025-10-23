Школьники в Курганской области принимают участие в богослужениях в храмах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Шадринском округе Курганской области ученики после экскурсии в храме посетили вечернее богослужение, а один из школьников попросил покрестить его. Об этом сообщил иерей Константин Стерхов, который с сентября работает советником по воспитанию в Батуринской школе и проводит мероприятия с учениками.

Иерей Константин Стерхов работает советником по воспитанию в Батуринской школе Фото: Константин Стерхов «ВКонтакте»

«С сентября тружусь в должности советника директора по воспитанию в Батуринской школе. Это пилотный проект губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, в рамках которого 20 священников в нашем регионе работают в школах. Вот и первые плоды! В пятницу один из классов был на экскурсии в Преображенском храме. Прощаясь, ребята поинтересовались, когда ближайшая служба. Уже на следующий день они были на вечернем богослужении. По окончании один из мальчишек пригласил свою маму и вместе попросили меня покрестить его», — написал Стерхов на своей странице во «ВКонтакте».

Священнослужитель подчеркнул, что покрестил ученика (совершил Таинство Крещения) по его собственному желанию, согласованному с мамой. Константин Стерхов является настоятелем четырех храмов Шадринского округа, руководит отделом по делам молодежи и миссионерскому движению.

Посещают храмы и ученики школ Кургана. По информации Курганской епархии, в октябре на экскурсии в храме микрорайона Рябково побывали ученики кадетского класса школы №23. «Священник совершил молебен, помолившись о кадетах и их близких, затем все присутствующие помолились о воинах, убиенных на поле брани», — сообщает епархия. Ученики школ №17 и №43 посетили храм в праздник Покрова Божией Матери.