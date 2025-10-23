Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

В курганской облдуме определились с политиками, которые станут заместителями спикера. Эксклюзив

Бизнесмены и экс-спикер думы Кургана займут посты зампредседателя в облдуме
23 октября 2025 в 11:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В курганской облдуме определились с теми, кто займет посты замспикера

В курганской облдуме определились с теми, кто займет посты замспикера

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной думе восьмого созыва определились с кандидатами на посты заместителей председателя. Ими станут банкир Евгений Кафеев, аграрий и бизнесмен Марат Исламов, а также экс-спикер городской думы Кургана Игорь Прозоров. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.

«Вопрос внесен в повестку заседания на 28 октября — „Об избрании заместителей председателя Курганской областной думы“. Однако уже сейчас ясно, что посты займут Евгений Кафеев, Марат Исламов и Игорь Прозоров. Первые двое сохранят свои позиции с прошлого созыва, а Прозоров — новичок в облдуме, но опытный политик», — рассказал собеседник агентства.

Кафеев является владельцем банка «Кетовский» и возглавляет комитет по экономической политике, Исламов — руководитель агрохолдинга «Кургансемена» и председатель бюджетного комитета. Прозоров ранее возглавлял городскую думу Кургана и теперь работает в комитете по региональной политике.

Продолжение после рекламы

Выборы в Курганскую областную думу прошли 13–14 сентября. Ранее URA.RU писало, что депутаты избрали спикером Дмитрия Фролова и утвердили шесть председателей думских комитетов.

Материал из сюжета:

Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал