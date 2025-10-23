В курганской облдуме определились с теми, кто займет посты замспикера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной думе восьмого созыва определились с кандидатами на посты заместителей председателя. Ими станут банкир Евгений Кафеев, аграрий и бизнесмен Марат Исламов, а также экс-спикер городской думы Кургана Игорь Прозоров. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.

«Вопрос внесен в повестку заседания на 28 октября — „Об избрании заместителей председателя Курганской областной думы“. Однако уже сейчас ясно, что посты займут Евгений Кафеев, Марат Исламов и Игорь Прозоров. Первые двое сохранят свои позиции с прошлого созыва, а Прозоров — новичок в облдуме, но опытный политик», — рассказал собеседник агентства.

Кафеев является владельцем банка «Кетовский» и возглавляет комитет по экономической политике, Исламов — руководитель агрохолдинга «Кургансемена» и председатель бюджетного комитета. Прозоров ранее возглавлял городскую думу Кургана и теперь работает в комитете по региональной политике.

