Жители Кургана мучаются в доме с недоделанным ремонтом

Собственники дома по адресу Дзержинского, 59 в Кургане уже три года ждут завершения капитального ремонта. Один житель, у которого постоянно топило квартиру фекалиями, так и умер, не дождавшись результата благоустройства. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU жители дома.

«Сосед жил несколько месяцев в затопленной фекалиями квартире на первом этаже, так и умер от инфаркта. В квартире рядом, в туалете — дыра прямо в общий коридор. Дождевая вода идет водопадом в подвал дома. Когда меняли трубы, сказали вода уйдет из нашего подвала, но до нашего дома новые коммуникации не проложили, нас продолжает топить», — жалуется жительница дома Екатерина Веснина.

Дождевыми водами смыло и новые отмостки у фундамента. Жители рассказывают, что и двор находится в запущенном состоянии, детям играть в таких условиях попросту опасно.

За то время пока в доме делают капитальный ремонт, поменялось несколько управляющих компаний. Сейчас УК дома — «Жемчужина». Генеральный директор управляющей компании Елена Рухлова пояснила URA.RU, что капитальным ремонтом дома занимается региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области». Им не повезло с подрядчиком, который заступил на объект Дзержинского, 59 три года назад и не выполнил работы.

«Все заявки жильцов мы стараемся отрабатывать оперативно. Например, перед началом отопительного сезона слесарь провел развоздушивание систем отопления и тепло в дом дали без задержек. Трубу в подвале отремонтировали и сейчас в нем сухо. Текущий ремонт в подъездах в настоящее время делать смысла нет, мы к нему приступим сразу после завершения капитального ремонта». Сейчас с недобросовестным подрядчиком, который делал капремонт, расторгнут договор, фонд ищет нового.