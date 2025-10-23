Квесты, игры, мастер-классы: чем заняться школьникам в Кургане на каникулах

Курганские школьники уходят на каникулы с 15 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время осенних каникул для детей пройдут развлекательные мероприятия, квесты и мастер-классы. Несколько идей, куда можно отправить ребенка, чтобы он провел время интересно и с пользой, в подборке URA.RU.

Сыграть в шахматы

В Гипер Сити 25 октября пройдет командный детский шахматный турнир «Осенний блиц». В турнире примут участие юные таланты из шахматных школ: Хижина шахматиста, ДЮСШ 2 и Кетовская ДЮСШ. Гостей приглашают развивать логическое мышление, находчивость и получать новые впечатления. Вход свободный, начало в 11:00 часов.

А 1 ноября шахматисты соберутся в шахматном клубе библиотеки имени А. К. Югова. Обещают, что встреча будет интересной опытным мастерам и юным новичкам. Каждую встречу участники клуба посвящают необычным или значимым праздникам, проводят тематические турниры и встречи. Руководит сообществом шахматист, писатель и журналист Валерий Паниковский.

Заглянуть в музей на лекцию

В Курганском краеведческом музее можно не спеша рассмотреть экспозиции — археологические артефакты, предметы из истории области, экспозиции о природе Курганской области. А если хочется активностей, то 25 октября в 12:00 в музее состоится видеолекция в планетарии «Большое космическое путешествие». Участники программы узнают о звездах, галактиках, туманностях и планетах Солнечной системы. В 15:00 сотрудники музея проведут познавательное мероприятие для детей «В гостях у сказки». Участники занятия познакомятся с устройством русской избы, с предметами старинного русского быта и станут персонажами сказки «Жихарка». Программа подходит для детей и их родителей. Оплата возможна Пушкинской картой.

Прокачать эрудицию в библиотеке

Библиотека имени А.К. Югова в Кургане приглашает школьников провести каникулы с пользой. Здесь для школьников пройдут мероприятия 27,29,30, 31 октября и 1 ноября. Сотрудники организуют интеллектуальную игру «Эрудиты у руля». Предусмотрено девять тем, в том числе на знание фильмов и мультфильмов, литературы, видеоигр. Проверить сообразительность можно в квестах «Тайное послание Пушкина» или ЗОЖ-квесте «Жить здорово». Искусству оригами научат на мастер-классе «Русские сказки в кимоно». Также в библиотеке будет работать музей книги. Мероприятия платные, проводятся по предварительной записи (+7 922 671 1649).

Взять уроки игры на гитаре

Преподаватель игры на гитаре и сотрудник Юговки Алина Машталер зовет рябят старше 6 лет 29 и 30 октября на занятия. Девушка учит читать аппликатуру, табулатуру, знакомит с базовыми аккордами, септаккордами, учит ставить барре, играть с каподастром (специальный зажим). Каждое занятие индивидуально и строится на предпочтениях учеников. На первой встрече обсуждаются музыкальные вкусы, при составлении программы занятий учитываются опыт игры на гитаре, наличие инструмента дома. На каждом уроке проводится разминка для пальцев, начинающие музыканты разучивают свои любимые песни. Записаться на занятия можно индивидуально на странице Алины Машталер во «ВКонтакте» или по телефону +7 982 974 67 5. Уроки можно посещать по Пушкинской карте.

Научиться рисовать

30 октября и 1 ноября в Юговке ждут юных художников на уроки изобразительного искусства. Научат грамотно работать разными кистями, рисовать не только красками, но и мелками, карандашами, покажут различные техники изображения. Ведет уроки преподаватель рисунка, живописи и композиции Светлана Лавринова. «Каждый ее урок — это целая сказка, где главные герои — ученики — оживляют краски, берут волшебные кисточки и дарят яркую жизнь персонажам своих рисунков», — утверждают коллеги преподавателя.

