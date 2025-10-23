Бывший главврач курганского санатория проиграла спор и вернет миллион в казну после растраты

Суд отказал в жалобе бывшему главврачу детского санатория на выплату ущерба в казну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области прокуратура через суд добилась взыскания ущерба в размере свыше миллиона рублей с бывшего главного врача ГУ «Детский санаторий Космос» Тамары Гороховой. Женщина пыталась обжаловать решение, но апелляция и кассация оставили его без изменений. Об этом агентству рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Суд удовлетворил исковое требование к бывшему главврачу детского санатория, которая была признана виновной в присвоении служебного дома с участком. Стоимость недвижимости была пересчитана. Теперь женщине придется заплатить более миллиона рублей — ее жалобы не были удовлетворены», — сообщили источники.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. «Горохова Т.А., являясь главным врачом „Детского санатория Космос“, используя служебное положение, присвоила государственное имущество — жилой дом и земельный участок. На момент обращения в суд стоимость ущерба оценена в 1 001 700 рублей. Суд признал необходимым взыскать деньги за причиненный ущерб в полном размере, учитывая прирост стоимости имущества с момента хищения», — сказано в материалах Седьмого конституционного суда.

