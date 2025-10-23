Логотип РИА URA.RU
В Кургане на улице Пролетарская ввели запрет на стоянку и остановку авто

23 октября 2025 в 14:56
В Кургане на участке улицы Пролетарская установят новые дорожные знаки

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На участке улицы Пролетарская в Кургане введен запрет на остановку и стоянку автомобилей. Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Ограничения распространяются на отрезок от улицы К. Мяготина до улицы Куйбышева и вступают в силу с момента официального опубликования документа.

Власти города объясняют введение запрета необходимостью механизированной уборки улично-дорожной сети и повышением безопасности дорожного движения. «В соответствии с Федеральными законами <...>, Уставом муниципального образования города Кургана с целью уборки улично-дорожной сети механизированным способом, а также обеспечения безопасности участников дорожного движения, администрация города Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку транспортных средств по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Мяготина до ул. Куйбышева», — говорится в постановлении.

В течение последующих двадцати дней на данном участке планируется установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Кроме того, здесь появятся информационные таблички 8.2.4 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения на остановку и стоянку автомобилей в центре города, например, у кинотеатра «Россия» во время проведения торжественных мероприятий, а также на других участках, таких как бульвар Мира и территории рядом с дачами. Кроме того, власти города ограничивали движение для грузовиков и тракторов на отдельных улицах и мостах. Подобные меры принимаются для обеспечения порядка и безопасности на дорогах города.

Комментарии (2)
  • Необоснованный запрет
    23 октября 2025 16:12
    Четыре полосы движения, есть карманы для стоянки транспортных средств. Где парковаться на Пролетарской. Нет никакого смысла запрещать парковку.
  • Браво
    23 октября 2025 15:40
    Все правильно, очень верное и своевременное решение. По правому ряду вообще невозможно ехать. Такие запреты на всех улицах города нужно ввести где 2 и менее полос для движения.
