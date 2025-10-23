В Заозерном районе Кургана произошло ДТП с переворотом. Видео
В Кургане на перекрестке улиц Мостостроителей и Алексеева произошло ДТП (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане на перекрестке улиц Мостостроителей и Алексеева произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Как сообщили URA.RU очевидцы, в результате столкновения Mitsubishi Lancer и автомобиля китайского производства одна из машин перевернулась на крышу. Авария случилась в районе Заозерный.
По информации очевидцев, водитель китайского автомобиля при повороте с улицы Мостостроителей на Алексеева не уступил дорогу Mitsubishi Lancer, что привело к жесткому столкновению. «В результате дорожно-транспортного происшествия Mitsubishi Lancer через поребрик вылетел на тротуар и опрокинулся на крышу», — сообщили местные жители.
В пресс-службе УМВД Курганской области сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Пострадавших в аварии нет.
Ранее в Кургане уже происходили аварии с участием автомобилей. Так, 29 сентября на улице Карельцева произошло массовое ДТП из-за сужения дороги, когда один из автомобилей подрезал другой, что привело к цепному столкновению и образованию затора.
