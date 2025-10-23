Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Бывший замначальника курганского УФССП Леонов подал жалобу на свой арест. Скрин

23 октября 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бывший замглавы курганских приставов Леонов обжаловал арест

Бывший замглавы курганских приставов Леонов обжаловал арест

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Басманный районный суд города Москвы поступила жалоба арестованного экс-замначальника УФССП по Курганской области Дмитрия Леонова на избранную ему меру пресечения. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга судебной картотеки.

«Обвиняемый — Леонов Д.В. (ст.160 ч.4). Категория дела — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. История состояний — обжаловано», — сообщается на сайте районного суда Москвы. Жалоба от бывшего заместителя главного пристава Курганской области на арест поступила 17 октября.

Леонов был арестован вместе со своей бывшей начальницей, Ириной Уваровой, 9 октября. Руководители курганского УФССП были задержаны сотрудниками главного следственного управления следкома, после чего этапированы в Москву. По ходатайству следователей их поместили под стражу. Обоих фигурантов подозревают в растрате группой лиц или в особо крупном размере.

Продолжение после рекламы

Бывший замначальника курганского УФССП Леонов обжаловал арест

Фото: скрин сайта Басманного районного суда г. Москвы


Ранее URA.RU сообщало, что жалобу на свой арест подала бывший главный пристав Курганской области Уварова. Это произошло на следующий день после ареста. В деле Леонова указывалось, что решение о мере пресечения вступило в законную силу. Однако, позднее данные были изменены.

Дело в отношении Дмитрия Леонова и его бывшей начальницы Ирины Уваровой было возбуждено после их задержания и обысков в управлении ФССП по Курганской области 8 октября 2025 года. Оба подозреваются в растрате в особо крупном размере по ч.4 ст.160 УК РФ, что предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Материал из сюжета:

Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал