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26 мая 2017
20:28  26 мая 2017 2

Клинцевич назвал руководство Эстонии «шестерками». Стране грозят «катастрофические последствия» реакции России

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Россия даст Эстонии адекватный ответ на оскорблениеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал выдворение российских дипломатов из Эстонии с подачи руководства страны позицией «шестерок», желающих угодить хозяину.

По словам политика, в настоящий момент необходима антироссийская риторика, информационный повод, так как для самой Эстонии выдворение дипломатов никакой роли не играет, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Это позиция „шестерок“ — угодить хозяину. Кто прав, а кто виноват, будут выяснять потом. Важно, что событие произошло. Для Эстонии не важны взаимоотношения с РФ, но ее власти даже не понимают последствий реакции России, которые для них будут катастрофическими с точки зрения экономики. Я в этом абсолютно убежден», — заявил Клинцевич.

Ранее URA.RU писало о том, что руководство Эстонии выдворяет из страны генерального консула России в Нарве Дмитрия Казенного и консула Сергея Сургаева, вручив им официальную ноту. В МИД России назвали действия эстонских властей очередным недружественным и ничем мне обоснованным актом, который не останется без ответа, напоминает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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