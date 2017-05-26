20:28 26 мая 2017 2

Россия даст Эстонии адекватный ответ на оскорбление Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал выдворение российских дипломатов из Эстонии с подачи руководства страны позицией «шестерок», желающих угодить хозяину.

По словам политика, в настоящий момент необходима антироссийская риторика, информационный повод, так как для самой Эстонии выдворение дипломатов никакой роли не играет, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Это позиция „шестерок“ — угодить хозяину. Кто прав, а кто виноват, будут выяснять потом. Важно, что событие произошло. Для Эстонии не важны взаимоотношения с РФ, но ее власти даже не понимают последствий реакции России, которые для них будут катастрофическими с точки зрения экономики. Я в этом абсолютно убежден», — заявил Клинцевич.

Ранее URA.RU писало о том, что руководство Эстонии выдворяет из страны генерального консула России в Нарве Дмитрия Казенного и консула Сергея Сургаева, вручив им официальную ноту. В МИД России назвали действия эстонских властей очередным недружественным и ничем мне обоснованным актом, который не останется без ответа, напоминает «Национальная служба новостей».