На протесты против Трампа вышли миллионы американцев

Срочная новость Фото: © URA.RU

Почти семь миллионов человек приняли участие в протестах движения No Kings против политики президента Дональда Трампа в различных городах США. Об этом сообщили организаторы. "Почти 7 млн человек в США вышли на протесты No Kings против политики Трампа", — рассказали организаторы. Их слова передают РИА Новости. Протесты движения No Kings проходят во всех 50 штатах США на фоне недовольства политикой Дональда Трампа и опасений по поводу усиления авторитаризма. Акции совпали с продолжающимся шатдауном и протестами против миграционной политики, а сам Трамп, реагируя на обвинения, заявил, что не считает себя «королем». Массовые выступления стали второй волной после аналогичного марша, организованного коалицией летом 2025 года.