WP: Путин потребовал полного контроля над ДНР в разговоре с Трампом по Украине

Для завершения украинского конфликта территория ДНР должна полностью перейти под контроль российской армии. Об этом якобы заявил президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщает американская газета со ссылкой на источники. "Владимир Путин готов отказаться от территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль ДНР. Несколько чиновников администрации президента США назвали изменение позиции президента России прогрессом", - пишет The Washington Post. Источники газеты сообщают и о встрече спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с украинской делегацией 17 октября. По их словам, он оказывал давление на украинских чиновников, чтобы они согласились на передачу России подконтрольной Киеву части ДНР. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 октября. 17 октября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также сообщал, что в течение двух недель в Будапеште должны пройти российско-американские переговоры. В России сообщалось о разговоре Путина и Трампа, однако информация, которую озвучила американская пресса, официально не подтверждается. Кроме того, The Washington Post ранее уже была замечена за приписыванием цитат. Российская сторона потребовала от издания извинений.