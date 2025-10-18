В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА
19 октября 2025 в 03:20
Еще в одном регионе РФ объявили опасность
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Оренбургской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендуется сохранять бдительность и внимательно следить за последующими официальными уведомлениями. Об этом предупредил губернатор Евгений Солнцев.
