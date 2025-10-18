WSJ: США больше надавили на Украину, чем на Россию

Срочная новость Фото: © URA.RU

Администрация президента США Дональда Трампа усилила дипломатическое давление на Украину в преддверии новых переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон на фоне наступления армии РФ призывает Киев к большей гибкости в мирном процессе и не спешит усиливать санкции против Москвы. "Несмотря на продолжающееся российское наступление, Белый дом проявляет осторожность в отношении усиления санкций против Москвы. Он сосредоточил внимание на необходимости компромиссов со стороны Киева", — отмечает The Wall Street Journal. В ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон украинская сторона не получила обещаний о передаче ракет большой дальности «Томагавк», что стало еще одним сигналом о смене приоритетов Белого дома, подмечает и здание. Также уточняется, что в администрации США намерены сделать предстоящий саммит Трампа и Путина в Будапеште продолжением курса на «личную дипломатию». При этом Трамп не планирует усиливать экономическое давление на Москву, опасаясь, что это может сорвать переговоры.