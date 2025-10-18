RT: выдвинуты две версии нападения с ножом на женщину в Казани

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Казани следователи рассматривают несколько версий нападения с ножом на Ирину Шевыреву, которое произошло накануне. Среди них — устранение свидетеля и личная месть, передает телеканал RT. "Отмечается, что среди версий рассматривается заказное покушение, организованное ее свекром — главой компании «Волга Автодор» с многомиллионной выручкой. Женщина, по данным источника, знакомого с ситуацией, могла владеть информацией о возможных незаконных сделках фирмы", — говорится в сообщении RT. Вторая версия связана с личной местью нападавшего. Как уточнил источник RT, ранее мужчина занимал высокую должность в компании, принадлежащей семье Шевыревой, однако был переведен на менее престижную работу в службу безопасности. По предварительным данным, у него могли возникнуть финансовые претензии к пострадавшей, что и стало мотивом нападения. Нападение на Ирину Шевыреву произошло 14 октября на улице Восстания в Казани — неизвестный на мотоцикле нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся. В рамках расследования дела были задержаны несколько человек, в том числе супруг пострадавшей Иван Шевырев и его отец, глава компании «Волга Автодор», а также Бурихон Хамидов, которого суд арестовал. Следствие продолжает рассматривать различные версии нападения, включая личные и деловые мотивы.