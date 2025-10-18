Четвертый российский аэропорт ввел ограничения
19 октября 2025 в 02:41
Аэропорт Курумоч в Самаре приостановил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщает Росавиация. По словам пресс-секретаря Артема Кореняко, опубликованным в его telegram-канале, соответствующие меры введены с целью обеспечения безопасности полетов. Пассажирам советуют следить за обновлениями на онлайн-табло и в терминале авиагавани.
