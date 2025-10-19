Логотип РИА URA.RU
В Уфе ограничили работу аэропорта

19 октября 2025 в 06:03
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Самолеты ограничили полеты

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Пассажирам советуют следить за обновлениями на онлайн-табло и в терминале авиагавани.

