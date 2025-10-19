В Уфе ограничили работу аэропорта
19 октября 2025 в 06:03
Самолеты ограничили полеты
Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Пассажирам советуют следить за обновлениями на онлайн-табло и в терминале авиагавани.
