Гиринский: средняя страховая пенсия в РФ составила 24 тысячи рублей

Средняя страховая пенсия в России достигла чуть более 24 тысяч рублей в актуализированном виде. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средний размер страховой пенсии в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — заявил Гиринский РИА Новости. Он отметил, что по окончании переходного периода пенсионной реформы страховая пенсия будет назначаться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. При этом обязательным должно быть минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.