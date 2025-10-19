Гиринский: средняя страховая пенсия в РФ составила 24 тысячи рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Средняя страховая пенсия в России достигла чуть более 24 тысяч рублей в актуализированном виде. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«Средний размер страховой пенсии в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — заявил Гиринский РИА Новости. Он отметил, что по окончании переходного периода пенсионной реформы страховая пенсия будет назначаться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. При этом обязательным должно быть минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
