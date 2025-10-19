Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Гиринский: средняя страховая пенсия в РФ составила 24 тысячи рублей

19 октября 2025 в 06:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Средняя пенсия по страховке составила более 20 тысяч

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя страховая пенсия в России достигла чуть более 24 тысяч рублей в актуализированном виде. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средний размер страховой пенсии в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — заявил Гиринский РИА Новости. Он отметил, что по окончании переходного периода пенсионной реформы страховая пенсия будет назначаться женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет. При этом обязательным должно быть минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал