«ВИА Суперстар!» 18 октября: кто покинул проект в седьмом выпуске

Группа «Восток» стала номинантом на выбывание Фото: пресс-служба НТВ

18 октября на НТВ вышел седьмой выпуск музыкального шоу «ВИА Суперстар!». По итогам предыдущих соревновательных недель вперед вырвались «Динамит» и ВИА «Поющие гитары». В прошлый раз на последней строчке оказался Алексей Елистратов, но члены жюри его спасли. В итоге на сцену выйдут снова семь конкурсантов. Тема выпуска — «Современный хит». Подробнее — в материале URA.RU.

Правила шоу «ВИА Суперстар»

В каждом выпуске коллективы по очереди исполняют песни, а строгое жюри выставляет оценки. У судей есть три варианта оценки:

«Огонь» — это высший балл (2 очка).

— это высший балл (2 очка). «Фейерверк» — средний результат (1 очко).

— средний результат (1 очко). «Пшик» — провал (0 баллов).

Результаты участников складываются в общую таблицу на протяжении нескольких выпусков. Если коллектив дважды подряд оказывается на последнем месте, он вынужден покинуть проект. Вместе с тем, судьи обладают правом спасти группу, оказавшуюся в зоне риска. В случае, если жюри не удается прийти к единогласному решению, окончательное слово остается за зрителями, присутствующими в студии.

Судьи проекта

Выступления оценивают четыре члена жюри Фото: пресс-служба НТВ

Лера Кудрявцева — телеведущая, постоянный член жюри.

— телеведущая, постоянный член жюри. Сергей Соседов — музыкальный критик, который славится своей прямотой и иногда жесткими комментариями.

— музыкальный критик, который славится своей прямотой и иногда жесткими комментариями. Стас Пьеха — певец, который смотрит в первую очередь на профессионализм и качество исполнения.

— певец, который смотрит в первую очередь на профессионализм и качество исполнения. Ирина Понаровская — легенда советской эстрады, которая в этом сезоне впервые села в судейское кресло.

Что произошло в седьмом выпуске шоу «ВИА Суперстар!»

«Восток» — «Ягода малинка»

Дуэт «Восток» исполнил песню певца Хабиба «Ягода малинка». Стас Пьеха похвалил исполнителей за изменение имиджа. В прошлом выпуске жюри отметили, что музыканты в каждом выступлении повторяют свои образы, не пытаясь их разнообразить. В этот раз, по мнению Пьехи, им это удалось. При этом он отметил, что в данной песне один из участников был лишним. «Наталья, да. Песня соответствовала цвету ее платья и хореографии. Геннадий в эту песню не поместился», — заявил Стас. Он поставил один балл.

Ирина Понаровская согласилась с мнением Пьехи. «Геннадию можно было придумать драматическую роль. Не было единства ваших противоположностей», — заявила она. Один балл. Сергей Соседов отметил, что в этой песне дуэт раскрылся иначе вокально. «Обожаю, когда детские песни исполняют статусные люди. Возникает эффект парадокса. Это слушается очень интересно и свежо», — отметил критик. От него — два балла.

Лера Кудрявцева призналась, что полюбила группу «Восток» именно на этом проекте. Однако ей не понравилось данное выступление. «Это не ваша песня, она вам не подходит. Это не ваша вина, но вы классные», — заявила Кудрявцева. Один балл.

«Динамит» — «Море»

Группа «Динамит» спела композицию Евгения Трофимова «Море». Стас Пьеха признался, что восхищен этим исполнением. «Это было невероятно круто», — заявил он, поставив два балла.

Лера Кудрявцева предложила солистам группы продолжать совместное творчество и после проекта. Она отметила, что они вокально подходят друг другу. Данное выступление, по ее мнению, стало шедевром. Сергей Соседов заявил, что у солистов красивые голоса, но смысл песни ему не понятен.

«Все звучно, ровно. Но я не всегда понимаю смысл подобных песен. Я всегда смотрю за развитием, окончания я не увидел. Мне хочется финала, причем жизнеутверждающего», — заявил он. От него — один балл.

Ирина Понаровская заявила, что в восторге от выступления. «Это было так красиво, профессионально и дорого, что я перестала дышать», — сказала она. Понаровская поставила два балла.

«Аракс» — «Мутки»

Анатолий Алешин набрал наименьшее количество баллов в седьмом выпуске Фото: пресс-служба НТВ

Сергей Соседов осудил выбор песни Zivert «Мутки». По его словам, Анатолий Алешин не должен петь такие композиции, так как он серьезный артист. «Это все не поймешь, не разберешь. Не сложилось у меня все в одну картину», — сказал критик. Он поставил один балл.

Стас Пьеха признался, что ему нравятся песни Zivert. При этом он отметил, что эта песня действительно не подходит вокалисту. От него — один балл. С мнением предыдущих членов жюри также согласились Лера Кудрявцева и Ирина Понаровская. Они поставили по одному баллу.

«Блестящие» — «Плакал Голливуд»

Группа «Блестящие» исполнила песню «Плакал Голливуд» Люси Чеботиной. Ирина Понаровская похвалила участниц группы. «Вы такие зажигалки. Этот тот самый огонь, который я жду от вас всегда», — сказала она, поставив два балла.

Пьеха поддержал коллегу, заявив, что выступление было прекрасным, и ему даже захотелось танцевать. От него — два балла. Сергей Соседов сказал, что восхищен выступлением девушек и всегда ждет таких ярких номеров. «Это то, что я давно ждал. Я думал, что так уже нельзя сделать. Номер игровой и блистательный во всех смыслах», — сказал он. Критик поставил группе два балла.

Лера Кудрявцева заявила, что каждый выпуск шоу ждет от группы «Блестящие» новых образов и неожиданных интерпретаций песен. По ее словам, им удается ее удивить. От нее — два балла.

Revoльvers — «Плакала»

Елистратов исполнил песню Леши Свика Фото: пресс-сужба НТВ

Алексей Елистратов спел песню Леши Свика «Плакала». Лера Кудрявцева каждый выпуск отмечает прекрасные вокальные данные Алексея и его актерский талант. Так произошло и в этот раз. Она поставил ему два балла.

Ирина Понаровская тоже назвала вокал певца идеальным. При этом она не поддержала сценарный ход номера. От нее — два балла. Сергей Соседов же заявил, что у него к этому номеру нет вопросов. «Исполнение яркое, красочное, актерское. Сколько мощи там было, сколько страсти. Я давно ждал от тебя такой игры и драматизма», — сказал критик. Он поставил два балла. Стас Пьеха не поддержал остальных членов жюри. «Я абсолютно не поверил в эту игру. Мне показалось, что ты переигрывал», — сказал он. От Стаса — один балл.

«Лесоповал» — «Федерико Феллини»

После выступления группы «Лесоповал» все члены жюри признались, что изначально выбор песни «Федерико Феллини» Galibri & Mavik их насторожил. Им всем показалось, что именно эта композиция может оказаться провальной для музыкантов в этом шоу. Однако им все же удалось удачно ее интерпретировать.

«Вы — мои любимчики, но так бывает, что мне не нравятся некоторые песни. При этом вы сделали невозможное. Вы — крутые артисты», — заявила Лера Кудрявцева. По два балла от каждого члена жюри.

«Поющие гитары» — «Сансара»

«Поющие гитары» заставили плакать жюри Фото: пресс-служба НТВ

ВИА «Поющие гитары» исполнили песню Басты «Сансара» и довели до слез всех членов жюри. После их выступления зал и жюри аплодировали стоя. «Эта песня нас всех объединила. Это очень сильно и мощно», — заявила Лера Кудрявцева. Ирина Понаровская и Стас Пьеха тоже поставили высшие баллы.

При этом Соседов упрекнул музыкантов в том, что они, в отличие от других участников шоу, не экспериментируют. «Вы — классная группа. Это бренд высокого качества. У вас колоссальное многоголосие. С вами не может сравниться ни один другой участник. Но вы не экспериментируете и не рискуете. Это неправильно», — заявил он. От Соседова — один балл.

