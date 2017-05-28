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28 мая 2017
27 мая 2017
18:28  28 мая 2017 0

Три тысячи человек собрались на митинге против реновации в Москве

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, плакаты, митинг, когалым просит реновацию
Москвичи отстаивают свои домаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Три тысячи человек собрались на митинге против реновации в Москве. Такие данные озвучила столичная полиция.

«В мероприятии принимают участие около 3 тысяч человек, — говорится в сообщении на сайте МВД. — На проспекте Вавилова проходит согласованное с правительством Москвы шествие, которое завершится митингом».

За общественным порядком на мероприятии присматривают сотрудники полиции и Росгвардия, уточняет RT.

Уведомление на проведение акции в формате марша 28 мая было подано в мэрию Москвы оргкомитетом, в которой вошли партии «Яблоко», «Парнас» и правозащитные организации, недовольные градостроительной реформой. Оппозиционеры намеревались вывести на шествие десять тысяч человек.

Сергей Снегирев
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