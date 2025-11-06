Путин предложил рассмотреть особые условия для поступающих в вузы спортсменов

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть особые условия поступления в вузы для членов сборных, но не забывать про качество подготовки. "Нужно создать условия для детей, чтобы они могли получать образование, совмещая со спортом"- сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.