Путин предложил рассмотреть особые условия для поступающих в вузы спортсменов
06 ноября 2025 в 21:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть особые условия поступления в вузы для членов сборных, но не забывать про качество подготовки. "Нужно создать условия для детей, чтобы они могли получать образование, совмещая со спортом"- сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
