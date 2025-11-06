Международный день КВН 8 ноября: о самых ярких фактах, шутках и звездах клуба

Клубу Веселых и Находчивых исполняется 64 года 8 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Международный день КВН отмечают в России 8 ноября. В этот день 64 года назад в эфир советского телевидения вышла первая игра. Под руководством Александра Маслякова КВН стал программой, которую любят и знают не только в России, но и во многих других странах. За эти годы в КВН играли более 40 тысяч человек и свыше 250 команд. О том, как появился КВН, о его главных шутках и звездах — в материале URA.RU.

История праздника Международный день КВН 8 ноября

Как появился КВН

В 1957 году журналист Сергей Муратов подсмотрел идею чехословацкой игры «Гадай, гадай, гадальщик». В том же году программу адаптировали под советских зрителей и впервые показали по телевидению под названием «Вечер веселых вопросов». Телезрители отвечали на вопросы ведущего.

Однако программу сняли после накладки в прямом эфире. Только спустя четыре года появилась идея игры «Клуба веселых и находчивых». Первые годы ведущие постоянно менялись. Александр Масляков занял этот пост лишь в 1964 году. Позже он рассказывал, что попал в КВН случайно: однокурсник из Московского института инженеров транспорта пригласил принять участие в программе.

«Ее величество Судьба пригнала меня на телевидение. Я мог бы быть инженером, окончившим замечательный Московский институт инженеров транспорта. Работал бы энергетиком и от той жизни получал бы какие-то удовольствия. Но судьба подарила шанс», — рассказывал Масляков.

Первые правила и цензура в КВН

Масляков появился в КВН в 1964 году Фото: Виталий Страхов

В тот период четко регламентированных правил программы не существовало, их могли корректировать во время эфира. На первую игру были приглашены команды из Московского института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института (МИСИ; ныне — Московский государственный строительный университет).

Гимном КВН тех лет была песня «Урочный день, урочный час» , написанная композитором Юрием Саульским. Из-за отсутствия рамок участники высказывали достаточно смелые шутки. В итоге в 1972 году программу, находившуюся под пристальным вниманием цензоров, закрыли. Тогда в растительности на мужском лице одного из участников цензоры разглядели издевку над Карлом Марксом.

«Мы начинаем КВН» : возрождение игры и популярность за границей

КВН снова вернулся на телевидение в начале перестройки. Первую игру возрожденного Клуба веселых и находчивых показали 25 мая 1986 года. Это был старт первого сезона обновленного проекта. Возродили проект бывшие квнщики: капитан команды МИСИ 1960-х Андрей Меньшиков и драматург Борис Салибов.

«Лишь через 13 лет, в 1986 году, завотделом молодежной редакции Андрей Меньшиков заговорил о том, что КВН нужно возродить. Я к тому времени переехал из Одессы в Москву, и Андрей предложил мне заниматься возрождением КВН вместе» , — рассказывал Салибов.

В КВН по-прежнему играли студенты, а ведущим был Александр Масляков. Однако у программы уже появилась структура и система оценок. Теперь КВН выходил только в записи. Старая песня-заставка не подходила для новой игры, так как формат КВН поменялся. Поэтому Борис Салибов написал текст нового гимна КВН, а музыку сочинил композитор Владимир Шаинский. Впервые песня «Мы начинаем КВН» прозвучала на второй передаче возрожденного КВН в 1986 году.

Передача имела ошеломляющий успех. Движение КВН очень быстро разрослось не только по странам СНГ, но и за границей. Ценители КВН появились в Западной Европе, Израиле и США. В России КВН стал одной из самых популярных телепередач.

Масляков и школа юмористов

С 1990 года Масляков основал творческое объединение «АМиК» (аббревиатура расшифровывается как «Александр Масляков и Компания»), на которое была возложена ответственность за производство программы КВН и надзор за игровыми лигами. В 1993 году была создана Первая лига, прохождение которой открывало командам путь в Высшую лигу. Телевизионные версии КВН традиционно демонстрирует «Первый канал».

Проект КВН на протяжении многих лет являлся своеобразной кузницей талантов для отечественного развлекательного телевидения. Именно с этой площадки стартовали карьеры таких известных деятелей шоу-бизнеса, как Валдис Пельш, Юлий Гусман, Павел Воля, Леонид Якубович, Михаил Галустян, Александр Ревва, Сергей Светлаков, Арарат Кещан и целый ряд других медийных персон.

«В чем секрет успеха, объяснить человеческими словами сложно. Это просто надо смотреть и радоваться» , — говорил сам Александр Масляков.

Как попасть в КВН

Чтобы попасть в высшую лигу КВН, каждая команда проходила огромный путь. Каждая команда дебютировала в региональных или городских лигах. Успешно выступив и заняв призовое место, команда отправлялась в Премьер-лигу КВН. Это уже всероссийский уровень. Те, кто прошли все этапы Премьер-лиги и стали ее чемпионами, получали официальное приглашение от Александра Маслякова и руководства «АМиК» для участия в сезоне Высшей лиги. Далее команда проходит все этапы сезона от одной восьмой до полуфинала. Финалисты выступают на главной игре сезона.

Самые популярные и титулованные команды КВН

«Одесские джентльмены» . Команда из Одесского государственного университета, которая сочетала традиции южного юмора с веяниями времени.

. Команда из Одесского государственного университета, которая сочетала традиции южного юмора с веяниями времени. «Дети лейтенанта Шмидта» . Команда, объединившая веселых и находчивых из Томска и Барнаула. Помимо трех чемпионских титулов, в их послужном списке значатся «Большой КиВиН в золотом», Кубок Президента Украины, Кубок Дружбы и Кубок Трех Поколений.

. Команда, объединившая веселых и находчивых из Томска и Барнаула. Помимо трех чемпионских титулов, в их послужном списке значатся «Большой КиВиН в золотом», Кубок Президента Украины, Кубок Дружбы и Кубок Трех Поколений. «Утомленные солнцем» . Команда из Краснодарского края, которая в 2000 и 2001 годах стала серебряным призером сезона, в 2003 году — чемпионом, а также трижды забирала Летний кубок КВН.

. Команда из Краснодарского края, которая в 2000 и 2001 годах стала серебряным призером сезона, в 2003 году — чемпионом, а также трижды забирала Летний кубок КВН. «Уездный город» . Команда одной из первых начала использовать в своих выступлениях одни и те же образы и даже костюмы.

. Команда одной из первых начала использовать в своих выступлениях одни и те же образы и даже костюмы. «Городъ Пятигорскъ». Команда КВН из Пятигорска является самой титулованной. Команда начала свой путь в 2009 году с межрегиональной лиги КВН в Краснодаре, в 2011 году выиграла бронзу Высшей лиги КВН, а чемпионом стала в 2013 году.

















1/5 Команда «Одесские джентльмены» Фото: Александр Маршани / РИА Новости

О чем шутили в КВН: Гадя Хренова, гладиолус и репка

В КВН в разные годы шутили на разные темы, которые были связаны с эпохой, политикой, социальными проблемами. В период перестройки были шутки о КПСС, пьянстве. Тогда же появились первые пародии на Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Однако чаще игроки шутят на злободневные темы, о бытовых и жизненных ситуациях. Много юмористических номеров, цитаты из которых ушли в народ.

Номер «Гадя Петрович Хренова» был показан командой «Утомленные солнцем» еще в 2005 году. Однако диалог главных героев цитируют до сих пор. В этом выступлении шутили о потерявшейся девочке. Ее сыграл Михаил Галустян сыграл, а терпеливого милицейского, который пытается установить ее личность, сыграл Александр Ревва.

Команда КВН «Уральские пельмени» Фото: Пресс-служба телеканала СТС/ТАСС

«Потому что гладиолус!» — номер «Уральских пельменей». Они спародировали игру «Что? Где? Когда?». Команде знатоков задали вопрос в виде фонограммы: «На мне синяя юбка. А в 16 веке меня бы за это сожгли на костре. Почему?». Один из участников команды ответил: «Потому что гладиолус!». Этим словом он отвечал на все вопросы, чем вызывал хохот в зале. Фраза ушла в народ.

«Репку» в исполнении «Сборной Пятигорска» также можно записать в список золотых номеров КВН. По сценарию внучка хочет получить корнеплод вместо приданого, а дед и бабка пытаются получить урожай из принципа. А с другой стороны планеты этот овощ тянут американцы. Зрителю показывают обе «команды», желающие вытянуть репу. Сценка не обошлась без тонкого юмора и семейных конфликтов.

Скандал между КВН и Comedy Club

Самый громкий скандал, связанный с шоу, произошел в 2021 году. Телеканал ТНТ запустил комедийное шоу «Игра», производством которого занимался Comedy Club Production. В нем 12 команд соревновались в юморе за крупный денежный приз. Выступления участников оценивали Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов.

Александр Масляков называл эту игру «телемародерством», обвиняя организаторов в плагиате. «Эти, с позволения сказать, „игроки“ не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет», — рассказывал ведущий КВН ТАСС. Шоу на ТНТ вышло всего шесть раз, после чего съемки проекта приостановили, объясняя условиями коронавируса. Масляков позже объяснял в интервью ТАСС, что сделал «пару телефонных разговоров, в которых призывал разобраться». Однако с кем велись разговоры, он не уточнял.

КВН без Маслякова

Владельцем компании стал Александр Масляков - младший Фото: Александр Мамаев © URA.RU