CAS зарегистрировал апелляцию на решение FIS о недопуске атлетов из России

Российская сторона пытается оспорить решение FIS о недопуске спортсменов из РФ на грядущую Олимпиаду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске спортсменов из РФ к участию в грядущей Олимпиаде в 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе CAS.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в CAS на решение FIS от 21 октября о продлении отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой данной организации. Об этом 6 ноября сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«CAS подтверждает получение апелляции. <...> [Она] касается решения FIS не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях для участия в Олимпийских игрх 2026 года», — сказано в сообщении пресс-службе CAS. Его приводит ТАСС.

Продолжение после рекламы

Ранее подобные решения, запрещающие участие российских спортсменов в соревнованиях, были приняты Международным союзом биатлонистов и Всемирной федерацией керлинга. В результате этих ограничений отечественные атлеты лишены возможности выступить на Паралимпийских играх, несмотря на восстановление статуса Паралимпийского комитета России (ПКР), поскольку спортсменам не будет разрешено пройти квалификационный отбор. Вместе с тем председатель ПКР Павел Рожков заявил о возможности направления российским спортсменам персональных приглашений для участия в Играх.