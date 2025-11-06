Логотип РИА URA.RU
CAS зарегистрировал апелляцию на решение FIS о недопуске атлетов из России

06 ноября 2025 в 22:13
Российская сторона пытается оспорить решение FIS о недопуске спортсменов из РФ на грядущую Олимпиаду

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске спортсменов из РФ к участию в грядущей Олимпиаде в 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе CAS.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию в CAS на решение FIS от 21 октября о продлении отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой данной организации. Об этом 6 ноября сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«CAS подтверждает получение апелляции. <...> [Она] касается решения FIS не содействовать участию российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в квалификационных соревнованиях для участия в Олимпийских игрх 2026 года», — сказано в сообщении пресс-службе CAS. Его приводит ТАСС.

Ранее подобные решения, запрещающие участие российских спортсменов в соревнованиях, были приняты Международным союзом биатлонистов и Всемирной федерацией керлинга. В результате этих ограничений отечественные атлеты лишены возможности выступить на Паралимпийских играх, несмотря на восстановление статуса Паралимпийского комитета России (ПКР), поскольку спортсменам не будет разрешено пройти квалификационный отбор. Вместе с тем председатель ПКР Павел Рожков заявил о возможности направления российским спортсменам персональных приглашений для участия в Играх.

Представители российского спорта лишены возможности принимать участие в турнирах международного уровня, проводимых под патронажем FIS, начиная с 2022 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, в то время как Паралимпийские игры состоятся с 6 по 15 марта. Местом проведения спортивных состязаний станет Италия.

Комментарии (1)
