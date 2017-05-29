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29 мая 2017
28 мая 2017
07:47  29 мая 2017 0

Экс-глава Удмуртии признался в получении взяток

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, взятка, коррупция, деньги
Соловьев признает лишь отдельные эпизоды и оспаривает сумму в 140 млн рублейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело главы Удмуртии
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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, частично признал свою вину. Об этом сообщил его адвокат Алексей Ульянов.

По словам защитника, экс-губернатор «признает отдельные эпизоды коррупции, но оспаривает вменяемую ему сумму поборов 140 млн рублей», пишет «Коммерсант».

Адвокат отметил, что позиция Соловьева «правильная», так как в итоге она может привести к смягчению наказания. Кроме того, Ульянов отметил, что у следствия достаточно информации, чтобы говорить об обоснованности предъявленного Соловьеву обвинения.

Защита бывшего чиновника также полагает, что признание экс-главы Удмуртии могло быть получено под давлением следствия, уточняет «Федеральное агентство новостей».

В начале апреля Басманный суд Москвы арестовал Соловьева до 4 июня. Его обвинили в получении взятки на общую сумму 141,7 млн рублей. По информации следствия, 139 млн рублей, напоминает РБК. Соловьев получил в период с 2014 по 2016 год от строителей мостов через реки Кама и Буй. Еще 2,7 млн рублей, по версии следователей, экс-глава Удмуртии взял в виде доли в коммерческой организации. Соловьев был отправлен в отставку указом президента в связи с утратой доверия.

Марина Мотылева
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