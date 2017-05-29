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29 мая 2017
Главные новости Москвы
13:12  29 мая 2017 0

В аэропорту «Домодедово» пассажиры устроили бунт из-за задержек рейсов. ВИДЕО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Из-за поломки самолета пассажиров «маринуют» в аэропорту больше сутокФото: Bin im Garten/Wikipedia

В московском аэропорту Домодедово недовольные задержками рейсов пассажиры перекрыли часть коридора к стойке информации авиакомпании «Вим-Авиа», пишет «Лайф».

По словам очевидцев, некоторые пассажиры находятся в ожидании вылета в стерильной зоне аэропорта уже больше суток. В воздушной гавани, в свою очередь, агентству пояснили, что в настоящее время задерживается пять рейсов на Кипр и в Турцию.

Задержки рейсов, по предварительным данным, произошли из-за неисправного самолета, что привело к корректировке расписания вылетов следующих рейсов. Сейчас протестующие ждут, когда перевозчик решит вопрос с размещением пассажиров в гостинице. Также, как отметили очевидцы, существуют и проблемы с питанием.

Сергей Демин
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