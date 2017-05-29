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Главные новости Свердловской области
13:54  29 мая 2017 0

Forbes назвал Козицына соперником Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области

Подписание соглашения о строительстве ледовой арены для ДЮСШ между УГМК и администрацией Екатеринбурга. Екатеринбург, козицын андрей
По версии Forbes, Козицын станет противником Ройзмана на выборахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Самое респектабельное деловое издание России — Forbes — создало новую интригу вокруг выборов губернатора Свердловской области. Рассказывая об ошеломительном успехе миллиардера Андрея Козицына, рекордно разбогатевшего за год на 1,9 млрд долларов (с 2,4 до 4,3 млрд долларов), издание специфическим образом спрогнозировало участие олигарха в предстоящей кампании.

«Владелец УГМК увеличил свое состояние до рекордных 4,3 млрд долларов благодаря росту цен на медь и может стать соперником Евгения Ройзмана на выборах губернатора», — сообщается по вступлении к статье под заголовком «Хозяин медной горы. Состояние Андрея Козицына выросло за год почти вдвое».

Одними лишь бизнес-проектами деятельность Козицына в Свердловской области, по версии издания, не ограничивается — «он принимает активное участие в политической жизни региона».

Начавшись с политической темы, материал ею же и заканчивается. «В сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора. Фонд „Социум“ на основе исследований общественного мнения сделал вывод, что у директора УГМК неплохие шансы. Правда, ему придется столкнуться с другим популярным человеком на Урале — Евгением Ройзманом, который уже заявил о своих намерениях баллотироваться на пост губернатора», — резюмирует Forbes.

Узнать, что стало причиной именно такого выбора основных претендентов предстоящей предвыборной кампании для публикации, в российской редакции Forbes пока не удалось. Автор материала Елена Березанская на рабочем месте пока не появилась и, как пояснила секретарь, «будет на месте позже».

В самой УГМК на публикацию и доводы Forbes реагируют спокойно. «Такие версии высказывались и раньше. Промышленники занимаются промышленностью и принимать участия в выборах не намерены», — пояснили в пресс-службе компании.

Антон Ольшанников
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