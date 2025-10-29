«Простите, пожалуйста»: адвокат вытягивала извинения у лихача, сбившего девочек в Ревде
Михаила Слободяна доставили в суд
Житель Ревды Михаил Слободян нехотя извинился перед семьями девочек, погибших в ДТП, которое (по версии следствия) он устроил. Адвокат минуту вытаскивала из него соответствующие слова в суде, где решается вопрос о мере пресечения, передает журналист URA.RU.
«Не хотите ли вы принести извинения потерпевшим?» — спросила защитник. «Их нет», — ответил он. «Девочек нет, но мамы и папы остались», — настаивала адвокат. «Простите, пожалуйста», — произнес Михаил.
Трагедия произошла 27 октября на улице Чехова. Мужчина не справился с управлением и влетел в девочек. Две погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Против Слободяна возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. За ходом слушания по избранию меры пресечения агентство следит в режиме онлайн.
