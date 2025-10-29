«Простите, пожалуйста»: адвокат вытягивала извинения у лихача, сбившего девочек в Ревде

Михаила Слободяна доставили в суд Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Ревды Михаил Слободян нехотя извинился перед семьями девочек, погибших в ДТП, которое (по версии следствия) он устроил. Адвокат минуту вытаскивала из него соответствующие слова в суде, где решается вопрос о мере пресечения, передает журналист URA.RU.

«Не хотите ли вы принести извинения потерпевшим?» — спросила защитник. «Их нет», — ответил он. «Девочек нет, но мамы и папы остались», — настаивала адвокат. «Простите, пожалуйста», — произнес Михаил.