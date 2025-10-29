Такой подход значительно облегчит работу нефтяникам (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) впервые завершила выпуск уникальной модульной системы учета нефти, предназначенной для работы в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера. О произведенном оборудовании URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Разработка интегрирует функции измерения объема и качества сырья, включая анализ вязкости, плотности, содержания воды и серы. Система поступит на эксплуатацию на одном из северных нефтяных месторождений уже в этом году.

В компании отмечают, что проект стал возможен благодаря инновациям инжинирингового центра ЧТПЗ и скоординированной работе восьми предприятий в Челябинске. «Проект по созданию системы измерения количества и показателей качества нефти имеет стратегическое значение для ТМК. Мы вышли на принципиально новый уровень решения задач, поставленных перед нами ключевыми клиентами — не просто изготовили продукцию, а освоили всю цепочку от проектирования и производства до монтажа и пусконаладки наукоемкого оборудования. Этот успешный опыт открывает для компании значительные перспективы на рынке комплексных решений для ТЭК», — сказал управляющий директор ЧТПЗ и магистрально-машиностроительного дивизиона предприятия Евгений Губанов.

По информации пресс-службы, комплекс состоит из нескольких функциональных блоков с независимыми инженерными системами, охранной и пожарной сигнализацией, а также современной панелью управления. Оборудование спроектировано с усиленной теплоизоляцией, а также интегрированной системой обогрева и вентиляции, что обеспечивает бесперебойную работу даже при экстремально низких температурах.

Благодаря модульной конструкции, система была полностью протестирована на заводе, впоследствии разобрана и подготовлена к транспортировке, что позволяет сократить сроки монтажа на месторождении. Эти решения минимизируют строительные риски и обеспечивают быстрый запуск оборудования в эксплуатацию в условиях севера.