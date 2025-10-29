Свердловские врачи спасли вахтовика, который неделю ходил с инсультом

У мужчина отнялась рука, но он не обращался за медицинской помощью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты ГКБ №40 Екатеринбурга спасли жизнь 56-летнему пациенту, который неделю игнорировал симптомы инсульта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Особенностью случая стало то, что симптомы неоднократно проходили и возвращались. Чтобы сохранить мужчине жизнь и восстановить здоровье после потери движения в левых руке и ноге, частичной утраты речи и слуха, врачи применили современную методику удаления тромба, перекрывшего приток крови к головному мозгу», — говорится в публикации на сайте минздрава.

Житель Байкаловского района приезжал в Екатеринбург на вахту и проходил медосмотр перед каждым выходом на работу. При этом мужчина утаивал от врачей симптомы, свидетельствующие об инсульте. Речь идет о потере движений, речи, слуха. Уралец не обращал на них внимания из-за того, что они то проходили, то возобновлялись. Причиной инсульта стал тромб, который то пропускал порцию крови к головному мозгу, то перекрывал.

Даже когда рука оказалась полностью обездвижена на четыре часа, мужчина не посчитал ситуацию опасной, но на самочувствие больного обратили внимание коллеги. Они вызвали скорую помощь. Пациента доставили в ГКБ №40 Екатеринбурга. У мужчины был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области мозга. Летальный исход был более чем вероятен, но уральца удалось спасти.