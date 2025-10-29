В крови лихача, сбившего троих девочек в Ревде, нашли наркотик
Михаил Слободян принес извинения семьям пострадавших
В крови жителя Ревды (Свердловская область) Михаила Слободяна, который сбил насмерть двоих девочек и искалечил третью, нашли алкоголь и наркотики. Об этом во время избрания меры пресечения заявил следователь, передает корреспондент URA.RU.
Слободяна завели в зал в наручниках. Он отказался отвечать на вопросы СМИ. Следствие настаивает на аресте фигуранта.
Трагедия произошла 27 октября на улице Чехова. Мужчина не справился с управлением и влетел в девочек. Две погибли на месте ЧП, третью забрали в больницу. Против Слободяна возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. За ходом суда по мере пресечения агентство следит в режиме онлайн.
