«Сгорели на Украине»: пьяный лихач, сбивший девочек в Ревде, был без прав

Михаил Слободян вину признает Фото: Размик Закарян © URA.RU

У жителя Ревды Михаила Слободяна, который сбил троих девочек (две погибли), нет водительского удостоверения. В суде, где решается вопрос о мере пресечения, он заявил, что документ якобы сгорел, когда он был на СВО, передает корреспондент URA.RU.

«Сгорели на Украине», — заявил Слободян. Также, по словам следователя, в крови фигуранта обнаружили алкоголь и наркотики. Силовики настаивают на аресте, потому что, по их словам, Михаил ведет асоциальный образ жизни.

В суде Михаил принес извинения семьям пострадавших. Правда, сделать это его уговорила его адвокат.

Продолжение после рекламы