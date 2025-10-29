«Сгорели на Украине»: пьяный лихач, сбивший девочек в Ревде, был без прав
Михаил Слободян вину признает
Фото: Размик Закарян © URA.RU
У жителя Ревды Михаила Слободяна, который сбил троих девочек (две погибли), нет водительского удостоверения. В суде, где решается вопрос о мере пресечения, он заявил, что документ якобы сгорел, когда он был на СВО, передает корреспондент URA.RU.
«Сгорели на Украине», — заявил Слободян. Также, по словам следователя, в крови фигуранта обнаружили алкоголь и наркотики. Силовики настаивают на аресте, потому что, по их словам, Михаил ведет асоциальный образ жизни.
В суде Михаил принес извинения семьям пострадавших. Правда, сделать это его уговорила его адвокат.
ДТП произошло вечером 27 октября на улице Чехова. Предварительно, Михаил не справился с управлением и сбил девочек. Две скончались на месте ЧП, за жизнь третьей борются медики. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Олег29 октября 2025 16:10Нужно ужесточать наказание за пьяную езду: повышать штрафы и конфисковывать автомобили с первого же раза. Данный водитель три раза попадался пьяным, а машину у него не конфисковали. Также нужно создать реестр пьяных водителей, чтобы запретить им продавать машины.