14:14 29 мая 2017 0

Дмитрий Гусев создал новый политический инструмент в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дискуссионный клуб «WTF?» в ближайшее время начнет проводить выездные заседания в регионах и приступит к созданию своих постоянно действующих подразделений на местах. Об этом заявил «URA.RU» автор проекта, руководитель консалтинговой группы Bakster group Дмитрий Гусев.

По словам Гусева, первое в истории региональное собрание дискуссионного клуба пройдет 1 июня в Улан-Уде. Оно будет посвящено событиям, последовавшим после отставки бывшего главы Бурятии Вячеслава Наговицина.

В дальнейшем список регионов присутствия «WTF?» будет расширяться. Дмитрий Гусев надеется, что в самое ближайшее время дискуссионная площадка под федеральным брендом откроется и в Свердловской области.

«В Свердловской области — сильнейшая политическая школа, насыщенная политическая повестка. И я очень хочу, чтобы этот регион попал в число первых, где пройдут наши дискуссии. „WTF?“ также станет инструментом для вынесения региональных тем на федеральный уровень. Нужен канал по доставке информации напрямую в голову федеральных политиков, благодаря которому она начнет обсуждаться в московских политических кругах», — заявил Дмитрий Гусев.