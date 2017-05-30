{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
Главные новости Курганской области
15:03  30 мая 2017 1

Навоз станет «золотым». Сенатор Лисовский напугал зауральских аграриев новым налогом

Сенатор Сергей Лисовский выступил перед депутатами Курганской областной Думы. Курган, лисовский сергей
Сергей Лисовский считает, что закон "об отходах" может погубить животноводствоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» грозит сельхозпредприятиям непомерным налогом. Об этом предупредил сенатор Сергей Лисовский во вторник, 30 мая, на заседании Курганской областной думы.

Лисовский в составе комитета Совета Федерации занялся вопросами природопользования и экологии и увидел в новых законах №89 и №458 «большую проблему». По словам сенатора, законы были приняты в 2014 году и «прошли незаметно». Согласно им, навоз и помет птицы из категории органических удобрений переведен в отходы 3-го и 4-го класса опасности.

«Если этот закон начнет работать так, как он прописан, наши сельхозпроизводители будут платить огромные налоги за использование навоза и помета, — пояснил Лисовский, — В частности, техника, которая используется при перемещении навоза и помета, должна быть лицензирована и стоять отдельно от другой техники. Только одно лицензирование будет отнимать у сельхозпроизводителей 150 млн рублей в год. Но самое страшное — это налог-экологический сбор. Мы посчитали: для свинокомплекса производительностью в 100 тысяч голов в год налог составит 130 млн рублей. То есть практически всем предприятиям надо будет закрываться. Удивительно, почему министерства об этом практически не говорят».

По мнению сенатора, «закон писали люди, которые не понимают в сельскохозяйственном производстве». При этом неучтенными остались отходы зоопарков, цирков, трупы павших животных.

Лисовский отметил, что комитет Совфеда начал работу с министерствами сельского хозяйства и природопользования по этому вопросу. «Прошу Курганскую областную думу по этому закону высказать свою позицию и нам вместе работать. Мы все должны пытаться этот закон видоизменить, иначе его последствия почувствуются уже в конце 2017 года», — обратился Лисовский к депутатам.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров