Курганский губернатор Шумков заставил подрядчиков переделать дороги в Шадринске
Губернатор Шумков объявил о масштабном ремонте дорог в Шадринске
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заставил подрядчиков переделать несколько участков дорог в Шадринске, отремонтированных в прошлые годы. По его словам, это связано с проявлением «второй классической российской беды». Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
«Также заставили подрядчика переделать несколько участков ремонтов прошлых лет. Еще несколько подобных участков, по причине проявления второй классической российской беды, будут переделаны в следующем году», — сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков).
Глава региона добавил, что в этом году в Шадринске стараются победить «одну из классических бед» — плохие дороги. Для этого в городе будет отремонтировано 15 километров дорожного полотна и тротуаров.
За последние семь лет в Курганской области построили и отремонтировали 2 750 километров дорог и десятки мостов. Масштабные работы продолжаются в рамках долгосрочных планов развития транспортной инфраструктуры.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!