Общество

Курганский губернатор Шумков заставил подрядчиков переделать дороги в Шадринске

30 октября 2025 в 00:07
Губернатор Шумков объявил о масштабном ремонте дорог в Шадринске

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заставил подрядчиков переделать несколько участков дорог в Шадринске, отремонтированных в прошлые годы. По его словам, это связано с проявлением «второй классической российской беды». Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Также заставили подрядчика переделать несколько участков ремонтов прошлых лет. Еще несколько подобных участков, по причине проявления второй классической российской беды, будут переделаны в следующем году», — сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков).

Глава региона добавил, что в этом году в Шадринске стараются победить «одну из классических бед» — плохие дороги. Для этого в городе будет отремонтировано 15 километров дорожного полотна и тротуаров.

За последние семь лет в Курганской области построили и отремонтировали 2 750 километров дорог и десятки мостов. Масштабные работы продолжаются в рамках долгосрочных планов развития транспортной инфраструктуры.

