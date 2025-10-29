В Кургане освятили больничное отделение по просьбе сотрудников
Протоиерей Лобов освятил отделение стерилизации в Курганской областной клинической больнице
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской областной клинической больнице состоялось освящение центрального стерилизационного отделения. Чин освящения был совершен по просьбе сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
«Освящение состоялось по просьбе сотрудников отделения. Мы помолились о том, чтобы Господь благословил всех, кто трудится в больнице, и укрепил их в этих трудах», — приводит епархия слова священника.
Чин освящения совершил ключарь кафедрального собора святого Александра Невского протоиерей Владимир Лобов. В молебне, помимо персонала отделения, приняли участие сестры милосердия.
Подобные мероприятия стали регулярными для медицинских учреждений Кургана. Ранее в акушерско-гинекологическом отделении городской поликлиники № 1 уже открыли молебную комнату для духовной поддержки беременных женщин, а священнослужители проводили водосвятные молебны и освящали помещения по приглашению сотрудников.
