В Кургане освятили больничное отделение по просьбе сотрудников

Протоиерей Лобов освятил отделение стерилизации в Курганской областной клинической больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной клинической больнице состоялось освящение центрального стерилизационного отделения. Чин освящения был совершен по просьбе сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Освящение состоялось по просьбе сотрудников отделения. Мы помолились о том, чтобы Господь благословил всех, кто трудится в больнице, и укрепил их в этих трудах», — приводит епархия слова священника.

Чин освящения совершил ключарь кафедрального собора святого Александра Невского протоиерей Владимир Лобов. В молебне, помимо персонала отделения, приняли участие сестры милосердия.

