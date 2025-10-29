Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане освятили больничное отделение по просьбе сотрудников

30 октября 2025 в 01:49
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной клинической больнице состоялось освящение центрального стерилизационного отделения. Чин освящения был совершен по просьбе сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Освящение состоялось по просьбе сотрудников отделения. Мы помолились о том, чтобы Господь благословил всех, кто трудится в больнице, и укрепил их в этих трудах», — приводит епархия слова священника.

Чин освящения совершил ключарь кафедрального собора святого Александра Невского протоиерей Владимир Лобов. В молебне, помимо персонала отделения, приняли участие сестры милосердия.

Подобные мероприятия стали регулярными для медицинских учреждений Кургана. Ранее в акушерско-гинекологическом отделении городской поликлиники № 1 уже открыли молебную комнату для духовной поддержки беременных женщин, а священнослужители проводили водосвятные молебны и освящали помещения по приглашению сотрудников.

