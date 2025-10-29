Курганский ХК «Зауралье» одержал победу над одним из лидеров чемпионата ВХЛ

Хоккеисты «Зауралья» одержали важнейшую победу в чемпионате ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над одним из лидеров чемпионата ВХЛ — воскресенским «Химиком» в принципиальном матче. Встреча, прошедшая в Кургане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

«Противостояние „Зауралья“ и „Химика“ настолько богато яркими событиями и в регулярке, и в плей-офф, что матчи между этими командами с недавних пор стали носить принципиальный характер. Плюс у многих игроков хозяев на воскресенскую команду — особая мотивация, ведь они в ней раньше играли. А некоторые, как, например, Липанов и Кожемякин, брали в составе „Химика“ главный трофей ВХЛ», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».

К очной встрече команды подошли в разном положении: «Химик» находился в топ-8 и набирал очки в девяти матчах подряд, в то время как «Зауралье» занимало место в нижней части таблицы. Место в воротах курганцев занял Захар Виноградов, который летом перешел как раз из «Химика». В первом периоде хозяева провели 19 силовых приемов, а счет открыл Федор Беляков. Во втором периоде дублем отметился Константин Рыжов, на что гости ответили голом Демида Мансурова. В начале третьего периода Мансуров сократил отставание до минимума, но в концовке Александр Комаристый поразил пустые ворота, установив окончательный счет 4:2.

