Курганский ХК «Зауралье» одержал победу над одним из лидеров чемпионата ВХЛ
Хоккеисты «Зауралья» одержали важнейшую победу в чемпионате ВХЛ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над одним из лидеров чемпионата ВХЛ — воскресенским «Химиком» в принципиальном матче. Встреча, прошедшая в Кургане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».
«Противостояние „Зауралья“ и „Химика“ настолько богато яркими событиями и в регулярке, и в плей-офф, что матчи между этими командами с недавних пор стали носить принципиальный характер. Плюс у многих игроков хозяев на воскресенскую команду — особая мотивация, ведь они в ней раньше играли. А некоторые, как, например, Липанов и Кожемякин, брали в составе „Химика“ главный трофей ВХЛ», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».
К очной встрече команды подошли в разном положении: «Химик» находился в топ-8 и набирал очки в девяти матчах подряд, в то время как «Зауралье» занимало место в нижней части таблицы. Место в воротах курганцев занял Захар Виноградов, который летом перешел как раз из «Химика». В первом периоде хозяева провели 19 силовых приемов, а счет открыл Федор Беляков. Во втором периоде дублем отметился Константин Рыжов, на что гости ответили голом Демида Мансурова. В начале третьего периода Мансуров сократил отставание до минимума, но в концовке Александр Комаристый поразил пустые ворота, установив окончательный счет 4:2.
Ранее курганцы уступили в счете московской «Звезде». Главный тренер ХК «Зауралье» Артем Седунов назвал основной причиной проигрыша недостаток мотивации. В матче с «Химиком» ее оказалось в избытке.
Материал из сюжета:Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!