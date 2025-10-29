Логотип РИА URA.RU
Общество

Пушистый сотрудник был замечен в одном из курганских пунктов выдачи заказов. Видео

30 октября 2025 в 01:17
В Курганской области приходящих за заказами клиентов встречает кошка

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пушистого сотрудника заметили жители Кургана в одном из пунктов выдачи заказов. Клиентов встретила черная кошка в ошейнике фирменного цвета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане.

«Пришли за заказом и заметили в пункте выдачи милого пушистого сотрудника. Только он не трудился, а сладко спал на пуфе, устал, наверное, за целый день», — рассказали URA.RU горожане.


Случаи, когда животные становятся сотрудниками офисов и организаций, в Кургане не так уж редки. На крупных предприятиях они занимаются ловлей мышей. А, к примеру, в ноябрьской управляющей компании «РЖК» сотрудники нашли бездомного котенка и в шутку назначили его на должность помощника диспетчера аварийной службы.

