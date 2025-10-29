Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Курганской области лось попал под поезд

29 октября 2025 в 23:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Происшествие на железной дороге: в Курганской области погиб лось

Происшествие на железной дороге: в Курганской области погиб лось

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области на железной дороге поезд насмерть сбил лося. Инцидент произошел на перегоне «Просвет-Иковка» Курганского участка Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что в октябре 2025 года на перегоне „Просвет-Иковка“ Курганского участка Южно-Уральской железной дороги поездом смертельно травмирован лось. Курганской транспортной прокуратурой проведены надзорные мероприятия по факту причинения ущерба животному миру источником повышенной опасности», — говорится в сообщении Курганской транспортной прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства в бюджет региона должны поступить средства за сбитое животное. Согласно методике Минприроды России, ущерб за одного лося составляет 80 000 рублей. В адрес начальника дороги по территориальному управлению внесено представление, а фактическое возмещение ущерба находится на контроле транспортного прокурора.

Продолжение после рекламы

Ранее в Курганской области фиксировались нарушения в деятельности железнодорожных структур. В октябре 2025 года был задержан инспектор Южно-Уральского филиала по подозрению в получении взятки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал