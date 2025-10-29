В Курганской области лось попал под поезд

Происшествие на железной дороге: в Курганской области погиб лось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области на железной дороге поезд насмерть сбил лося. Инцидент произошел на перегоне «Просвет-Иковка» Курганского участка Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Установлено, что в октябре 2025 года на перегоне „Просвет-Иковка“ Курганского участка Южно-Уральской железной дороги поездом смертельно травмирован лось. Курганской транспортной прокуратурой проведены надзорные мероприятия по факту причинения ущерба животному миру источником повышенной опасности», — говорится в сообщении Курганской транспортной прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства в бюджет региона должны поступить средства за сбитое животное. Согласно методике Минприроды России, ущерб за одного лося составляет 80 000 рублей. В адрес начальника дороги по территориальному управлению внесено представление, а фактическое возмещение ущерба находится на контроле транспортного прокурора.

