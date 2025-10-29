В Кургане старые шины можно сдавать только на специализированных площадках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открыли пункты приема старых автомобильных шин, куда автовладельцы могут сдать ненужные покрышки бесплатно. Об этом сообщает мэрия.

«В Кургане начинается экологическая акция по сдаче старых автомобильных шин. Она проводится в целях защиты окружающей среды, поскольку резина, из которой делают автопокрышки, содержит токсичные вещества, и должна быть утилизирована только через специализированную переработку», — сообщается на сайте мэрии.

Всего в городе будет работать три площадки. Они располагаются по улице Химмашевская, 8 строение 6; улице Промышленная, 5 и в поселке Керамзитный по улице Стройиндустрии, 1Г. Привезти можно покрышки любого типа, как шипованные, так и нешипованные. Их будут принимать в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. Горожанам также напомнили, что запрещено оставлять покрышки на контейнерной площадке.

